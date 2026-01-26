Росія виводить «шахеди» на новий рівень: це критично для фронту і всієї України

Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв'язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния», про це повідомив у Facebook український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук.

«Це дрони, для яких не буде обмежень ні щодо дистанції, ні щодо рухливості цілей. Логістика військової техніки зупиниться по всій країні», – прогнозує він.

Також, за словами Кащука, у разі масштабування застосування Starlink на дронах застосування РЕБ силами української ППО практично втратить сенс, а мобільні вогневі групи зможуть тільки точково прикривати стратегічні об'єкти.

Раніше про монтаж терміналів Starlink в дрони російською армією повідомляв експерт з радіотехнологій і тепер радник міністра оборони України Михайла Федорова Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У своєму свіжому повідомленні в соцмережах він написав, що ударний дрон БМ-35 з терміналом від компанії SpaceX долетів вже до Дніпра. По суті, новація дозволяє російським операторам великих ударних дронів керувати ними як FPV на оптоволокні – на всю глибину України.

Експерти кажуть, що єдиний вихід у цій ситуації – хоча б частково відключити роботу Starlink в Україні, залишивши його тільки для українських військових в «кілзоні» поблизу лінії фронту.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: