«Укрзалізниця»: поїзд Барвінкове – Львів продовжив рух після удару російських дронів

«Укрзалізниця» повідомила після 23:00 27 січня, що пасажирський поїзд, який зазнав удару російських дронів на Харківщині, після багатогодинної затримки продовжив рух.

«Усі наші думки із загиблими. Навідали й двох поранених пасажирів – стан стабільний, планується транспортування до Харкова. 10 вцілілих вагонів поїзда №47/103 Барвінкове – Львів, Чоп уже відновили рух і везуть 147 пасажирів зворотного рейсу до безпеки. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової. Затримка рейсу близько п’яти годин, але ми наздоганятимемо відставання, а наші друзі з World Central Kitchen уже готують харчування в Полтаві», – інформує перевізник.

Залізничники також подякували «всім рятувальникам, лікарям та співробітникам поліції, небайдужим пасажирам, які допомогали поїзній бригаді та решті пасажирів на місці трагедії».

Раніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що через удар російських БпЛА по пасажирському поїзду загинули п’ятеро людей.

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзда, ще одне – у вагон. Виникла пожежа.

У прокуратурі зазначають, що в поїзді перебували понад 155 пасажирів.

За попередніми даними, для удару російська армія застосувала три ударні безпілотники типу «Герань-2».

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.