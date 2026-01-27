Росія заявила про окупацію 17 сіл та міст в Україні за січень – але це не так. Навіщо ці заяви?

Російська армія нібито захопила 17 населених пунктів в Україні за січень, що становить близько 500 квадратних кілометрів. Про це під час інспекції угруповання військ «Захід» заявив начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

За його словами, армія РФ успішно наступає на всіх фронтах – півночі Сумської та Харківської областей, Лиманському та Слов'янському напрямках, околицях Добропілля та сході Запорізької області.

На окрему увагу заслуговують заяви Герасимова про нібито захоплення селища Куп'янськ-Узловий – там, стверджує начальник генштабу ЗС РФ, вже йде зачистка. У пресслужбі Угруповання об’єднаних сил заяви Росії про захоплення селища спростували, зазначивши, що «Куп’янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення».

На мапі українського аналітичного проєкту DeepState цей населений пункт – майже за 10 кілометрів від лінії фронту.

Також Герасимов заявив, що у Куп'янську заблоковано до 800 військовослужбовців ЗСУ, а бої тривають у Ківшарівці та Глушківці за 10 кілометрів на південь від Куп'янська. Однак зважаючи на заяви українського командування та даних тих самих аналітиків DeepState, у Куп'янську Сили оборони майже закінчили зачистку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Росія ще з 20 листопада 2025 року стверджує, що Куп’янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українське командування ці заяви заперечує. Немає і даних об'єктивного контролю на підтвердження заяв Росії.



Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 грудня. Мета такий заяв, за оцінками аналітиків, представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.



Крім того, в ISW зазначили, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Куп’янська, і навіть російські ультранаціоналістичні військові блогери визнають серйозність ситуації для російських військ.



Селище Куп’янськ-Вузловий, яке розташоване на лівому березі річки Оскіл, було окуповане армією РФ у 2022 році, однак у вересні того ж року ЗСУ його звільнили .