Куп’янськ-Вузловий перебуває під контролем українських військ. У ЗСУ заперечили заяви РФ

Селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині перебуває під контролем українських військ, а заяви Росії про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності, повідомили в пресслужбі Угруповання об’єднаних сил.



«Куп’янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення. Угруповання об'єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля», – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про захоплення Куп’янська-Вузлового. За його словами, нібито триває «зачистка» міських кварталів.

Росія ще з 20 листопада 2025 року стверджує, що Куп’янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українське командування ці заяви заперечує.

У грудні аналітики Інституту вивчення війни (ISW)заявили, що Москва перебільшує свої успіхи на полі бою, зокрема щодо Куп’янська.

Селище Куп’янськ-Вузловий, яке розташоване на лівому березі річки Оскіл, у 2022 році було окуповане російськими загарбниками, однак у вересні 2022 року ЗСУ звільнили його.