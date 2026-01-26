Куп'янськ. Перша за кілька років успішна наступальна операція Сил Оборони України?

Куп’янський контрнаступ України став першою за кілька років успішною саме наступальною операцією Сил Оборони. Ретельно спланована, виважена – вона виявилася справжньою несподіванкою для російських військ.

Що відбувається в Куп’янську та на його околицях зараз і чи вдасться українським силам повністю зачистити місто?

Кореспонденти Радіо Свобода (проєкт Донбас Реалії) розпитали про нинішній стан справ у представників бригади «Хартія».

Куп’янськ. Місто і великий залізничний вузол на сході Харківської області. Окупований в перші місяці повномасштабної війни і звільнений ЗСУ в вересні 2022.

Навесні та влітку 2025 року російські війська створювали плацдарм для подальшого наступу на північ від міста. А вже на початку осені закріпилися у його північній частині. У жовтні армія Росії, за даними Інститут вивчення війни (ISW), контролювала 14% території Куп'янська і активно просувалася в центрі міста.

Ось що розповідає заступник командира пошуково-ударного угруповання 2-го корпусу НГУ «Хартія» з позивним «Вовк»:

«Спочатку противника було багато і в самому місті, і що найголовніше – на околицях і в сусідніх населених пунктах, зокрема в Кіндрашівці, в Тищенківці та на всіх околицях Куп'янська, що дозволяло йому досить ефективно проводити логістику, постачати майно, зброю, дрони. І це дуже ускладнювало нам історію, а їм навпаки робило легше. Тобто наше завдання насамперед було – перерізати логістику противника, щоб йому в місті було дуже-дуже складно. І тоді вже займатися самим містом»

«Знищити трубу ми намагалися, але там 1,5 метра землі над нею»

Наразі куп’янська операція триває. Але через сильні морози її темпи знизилися. До того ж є постійні спроби росіян інфільтрувати в місто своїх солдатів. По землі виходить не дуже, тож намагаються пройти під землею через труби – риють виходи на поверхню в різних місцях. Сили Оборони ці місця фіксують. Вони буквально завалені трупами російської піхоти.

95% знищується під час пересування, а цей залишок невеличкий знищується вже безпосередньо в місті

«Та інфільтрація, яка зараз відбувається – вона фактично не відбувається. Робляться спроби противника поодинокими групами, по два, по три військовослужбовці, вилізти з труби або переправитись через річку Оскіл та дійти кудись в напрямку Куп'янська.

95% знищується під час пересування, а цей залишок невеличкий знищується вже безпосередньо в місті, майже одразу. Ми постійно контролюємо, спостерігаємо, щоб цей процес не відновився», – пояснює «Вовк».

«Знищити цю трубу ми намагались – але там 1,5 метра землі над нею. Зробити щось БПЛА доволі важко. Але ми залітали на оптиці в розріз цієї труби. Іноді щось виходило», – посміхається бойовий сержант 13-ї бригади НГУ «Хартія» з позивним «Сімба».

«Погодні умови сильно впливають на піхотинців – в будівлях важко, дуже холодно»

Наразі активна робота по зачистці міста знизила темп. Через великі демаскуючі ознаки. Навіть коли сніг замітає сліди бійців, в тепловому екрані його прекрасно видно. Тобто будь-які переміщення української чи російської піхоти легко виявляються – зазначають бійці.

Розповідає командир роти оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» з позивним «Зануда»:

Зараз погодні умови сильно впливають на піхотинців – в будівлях важко, дуже холодно

«Ми іноді не бачимо самого противника, але бачимо його слід. «Йдемо» по ньому і виявляємо, де він знаходиться. Зараз погодні умови сильно впливають на піхотинців – в будівлях важко, дуже холодно. Ми своїх максимально забезпечуємо всім, чим можна – скидаємо з дронів все необхідне. В лісах, де є бліндажі, трохи краще. Банально тепліше»

Куп’янську операцію 2-й корпус НГУ Хартія почав готувати ще на початку осені 2025-го.

Спеціально під неї з бійців різних підрозділів створили тимчасовий орган військового управління - пошуково-ударне угруповання.

Початкова ціль – перерізати логістичні шляхи противника до Куп'янська та безпосередньо надалі перейти до зачистки самого міста.

«Спочатку було важко, бо коли ми сюди приїхали – побачили купу підрозділів, кожен з яких має свої традиції, різний військовий досвід. Наше завдання було насамперед об'єднати всіх спільним плануванням і налагодити максимальну взаємодію. Тобто ми намагались використати найкращі якості кожного підрозділу і, відповідно, нівелювати якісь недоліки», – розповідає «Вовк».

У першу чергу, спеціальна група розпочала інтенсивну розвідку з метою виявлення противника. Бо спочатку не було чіткого розуміння, де саме він перебуває. Коли цілі були знайдені – почалась інтенсивна робота з їх ураження – розповідають бійці.

«Почали просуватися уперед наші піхотні підрозділи, проводячи пошуково-ударні дії, рухались у напрямку річки, де був основний логістичний шлях противника вздовж Осколу та через сусідні лісові масиви. Спочатку ми їх опрацьовували дронами і брали під вогневий контроль. Потім вже наші піхотні підрозділи підійшли ближче до річки, остаточно перерізаючи логістику противника» – каже «Вовк».

Наступальну операцію ударно-пошукова група почала восени, але лише в середині грудня з’явилася офіційна інформація про звільнення населених пунктів Редьківка, Кіндрашівка, Мирне та північно-західних околиць Куп’янська.

В результаті просування Сил Оборони угрупування армії РФ в центрі Куп’янська фактично опинилося в оточенні з відрізаними шляхами логістики по землі і рікою Оскіл на сході. А українські бійці перейшли до методичної зачистки безпосередньо самого міста – будівлю за будівлею.

«Насамперед треба дати піхотинцю максимальну інформацію про ці будівлі. Все починається зі зйомки місцевості – згори – підхід до будівлі, вулиці, зони, в яких можуть вразити нашого піхотинця, зони, з яких можуть працювати.

Потім йде відпрацювання оптоволоконними засобами. Для чого це робиться? Такий дрон без боєзаряду просто летить на висоті зросту людини і знімає, що знаходиться знизу. І тільки після цього починається так звана «розчистка», – пояснює нюанси штурмів «Зануда».

«Зачистку однієї вулиці – це 16 будівель – ми готували 7 днів»

Дрони-бомбери та FPV роблять для піхоти так звану «дорогу». Прибирають паркани, двері, вікна, щоб піхотинець міг швидше і безпечніше дійти до будівлі. Після цього в саму будівлю залітають дрони на оптоволокні.

На одній ділянці працювали четверо хлопців. Зачистку однієї вулиці – це 16 будівель – ми готували 7 днів

«Все це робиться для того, щоб максимально дати інформацію штурмовику про кімнати, дах, цокольні поверхи. Тобто вони бачать – куди вони йдуть, бачать – якою дорогою. І вже розуміють, на яких етапах може бути небезпека, на яких етапах вони можуть «подИхати».

Це тривала за часом підготовча робота. Можу навести приклад. Вперше, як ми заходили в Куп'янськ – на одній ділянці працювали четверо моїх хлопців. Зачистку однієї вулиці – це 16 будівель – ми готували 7 днів», – пояснює «Зануда».

При цьому армія РФ увесь цей час мала перевагу в людській силі. І навіть зараз на напрямку залишається досить велика кількість особового складу, яку країна-агресор постійно, по 20-30 осіб за день направляє у спробах прорвати оточення і налагодити постачання своїх підрозділів.

«Більшість з них до міста, звісно, не доходять. Нам було непросто, але й не можна сказати, що дуже важко, тому що ми ретельно планували свої дії. Перш ніж ми кудись заходили завжди працювали ударні дрони – наносили ураження, знищуючи або наносячи поранення більшій частині особового складу противника на момент, коли піхотні підрозділи безпосередньо заходили у райони пошуково-ударних дій. І це, звісно, дуже-дуже допомогло» – підкреслює «Вовк».

«По дронах – все залежить безпосередньо від цілі. Якщо ми розуміємо, що це якась міська забудова, умовно маленький «зальот», то беремо FPV. Якщо розуміємо, що туди прилетить «бомбер» і влучить туди, куди нам треба і зробить свою роботу – використовуємо, відповідно, бомбери.

Активно працюємо як аналоговими, так і оптоволоконними засобами. Важко, якщо це бетонні плити або якісь перекриття – не завжди є дуже зручний заліт, щоб туди потрапити. Тому, доводиться розчищати територію, а потім вже підганяти дрон, вибираючи місце і ракурс зальоту» – пояснює специфіку «Сімба».

Бійці «Хартії» успішно штурмували будівлі в Куп’янську, навіть не маючи переваги у кількості піхотинців. Нерідко мінімальна кількість штурмовиків навіть доречніша, бо їх важче помітити – відзначає «Зануда».

«Росіян в будівлі було четверо, а наших хлопців двоє. При підтримці FPV з повітря, вони на куражі зайшли, відпрацювали і вийшли. Було б їх, наприклад, четверо – вони б вже не змогли так підійти. Якби в мене один піхотинець міг відповідно рухатись, воювати, виконувати завдання – я б штурмував силами одного бійця. Але в деяких випадках потрібно більше людей.

Це провідники, підтримка. В багатьох випадках, щоб не ризикувати хлопцями, було таке, що якщо десь впираємось в противника – даємо команду на відхід, попрацювали відповідними засобами і вже після цього хлопці заходять і спокійно, не зустрічаючи спротиву, займають якісь будівлі» – зазначає «Зануда».

«Їжа для них це винагорода»

Російське військово-політичне керівництво тривалий час не помічало проблем у Куп’янську, неодноразово рапортуючи Путіну про повний контроль над містом.

«На рівні батальйонів, полків – ворог досить швидко зрозумів що відбувається. Але своєму командуванню вони доповідали зовсім іншу історію. Казали, що їх особовий склад знаходиться там, де його вже давно не було. Там, де він був знищений нами, а позиції перейшли під наш контроль. Тому керівництво армії РФ довго вважало, що все контрольовано.

Російський Генштаб досить довго взагалі не звертав увагу на цей напрямок. І лише коли ми офіційно оголосили у ЗМІ про операцію, коли Президент приїхав у Куп'янськ та на фоні стели записував відео, вони зрозуміли повною мірою, що взагалі відбулося. Їхня брехня їх і згубила. Ми своєю чергою теж зберігали тишу і не афішували свої дії до певного моменту» – розповідає «Вовк».

12 січня з'явилася інформація, що силами бійців 4 батальйону бригади Хартія було зачищено будівлю міськради Куп’янська, над якою встановили український прапор.

«Це було не просто, бо будь-який план завжди йде не за планом. В кожному випадку доводилось адаптовуватись на ходу. На сам перед - через зміни місцевості. Тобто, ми заходимо в одну місцевість, поки хлопці декілька днів йдуть – вже якась будівля знищена, або вже недоцільна з військового погляду.

У нас був випадок – на одній з вулиць працювали наші друзі колумбійці, на іншій українські бійці. Поки українці йшли – колумбійці частково зачистили і «їх» вулиці. А для наших хлопців завдання змінилось – вони пішли далі» – розповідає «Зануда».

Зараз в оточенні в центрі Куп’янська знаходяться ще близько 60 піхотинців армії РФ. Вони демотивовані, потерпають від холоду та голоду. Чимало добровільно здаються в полон

«Вони намагаються свій особовий склад якось штовхати, щоб вони просувалися вперед, лізли через трубу, але їм це погано вдається. Мотивують піхоту банально їжею, тобто їжа для них це винагорода, за те, що вони там кудись дійдуть.

Стабільного нормального постачання в них немаєвідтоді, як ми перерізали логістику, тому лунали такі мотиваційні чинники з боку їхніх командирів, що, типу, якщо вб'єте когось з бійців Сил Оборони - то отримаєте пачку цигарок скидом» – каже «Вовк».

«Зараз у їхньої піхоти, яка в самому Куп'янську – агресії практично немає. В них головне завдання – вижити. Було таке, що ми побачили сліди «пішли» по них і побачили російського піхотинця, який вже помер. Тобто він йшов, ліг, накрився чимось, потім це «щось» здуло вітром і ми побачили, що він мертвий. Тобто просто замерз.

Днями, у сміжників один здався в полон. Розповідав, що вагався майже два тижні, бо не розумів, як це зробити. Вийти з укриття – вб'ють. у формі – вб'ють. Тобто як перебігти, щоб не вбили? В якийсь момент він знайшов білу ганчірку, підняв руки і сам здивувався, що його не вбили. Розповідав, що багато хто хоче здатися, але бояться, що або свої вб'ють, або ми» – розповідає «Зануда».

«Ті, хто в місті – помруть або здадуться»

На відміну від «м’ясних» штурмів армії РФ, головна мета «Хартії» в наступальній операції – по максимуму зберегти життя своїх людей.

«Насправді нам просто потрібен час. Міська забудова, як я вже казав, досить складна для пошуково-ударних дій. Виявити противника дуже важко. І виявляти треба під постійними ударами дронів. Тому цей процес повільний і не потребує поспіху» – зазначає «Вовк».

«На мою думку – спроби агресивно їх вибивати призведуть до суттєвих втрат. Набагато ефективніше – блокувати і не надавати можливості підійти підкріпленню. А спроби інфільтрації тривають постійно. Що цікаво – в них наразі чимало іноземців.

Я такої кількості раніше ніколи не бачив. І вони, йдуть – хтось навіть доходить до якихось етапів, але більшість вмирає. Тобто головне – не дати прорвати оточення. А ті, хто в городі, помруть або здадуться» – резюмує «Зануда».

Ситуація в самому Куп’янську зараз складається на користь Сил Оборони. Піхота армії РФ фактично знищена на правому березі річки Оскіл. Основні бої точаться в районі місцевої лікарні та північніше від неї. Водночас фланги українського війська на цій ділянці знаходяться під загрозою, бо там не вдається повністю зупинити просування російських солдатів.



















