Командування: Сили оборони зупинили 12 російських атак на Лиманському напрямку за день

Збройні сили України «спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу», повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 січня. Від початку доби командування зафіксувало 129 бойових зіткнень.

Поміж іншого, Сили оборони відбили одну російську атаку на Північно-Слобожанському й Курському напрямках.

На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники дев’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, одне бойове зіткнення триває. Українські війська зупиняли російські атаки на Куп’янському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.





«На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне», – йдеться в зведенні.

Штаб фіксує 38 російських атак на Покровському напрямку протягом дня:

«Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. У деяких локаціях бої досі тривають».

Командування звітує про зупинку п’яти російських атак на Олександрівському напрямку та 14 – на На Гуляйпільському.

Російські війська також двічі атакували позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку, ще одна безрезультатна атака мала місце на Придніпровському, додає штаб.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



