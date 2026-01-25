Взимку зменшилась кількість спроб чоловіків перетнути кордон – ДПСУ

Кількість спроб чоловіків незаконного перетнути український кордон взимку зменшилася, повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, порушників затримують щодня, а найбільше спроб, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці – ділянка кордону з Молдовою.

Демченко уточнив, що частина людей і надалі обирає вкрай небезпечні маршрути. Прикордонники неодноразово виявляли осіб з обмороженнями та сильним переохолодженням.

28 серпня набрали чинності зміни щодо виїзду чоловіків віком до 22 років включно. Але прикордонники попереджають, що новий порядок не буде поширюватися на громадян, які працюють на певних посадах у органах держуправління або на держпідприємствах. Для них, як і раніше, виїзд за кордон можливий на підставі документів про службове відрядження.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



