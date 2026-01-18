На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску є обмеження для вантажівок із вантажем – ДСПУ

Державна прикордонна служба України повідомляє, що пропуск вантажного автотранспорту з вантажем через пропускні пункти «Медика» і «Гребенне» на кордоні з Польщею призупинений, а в пункті пропуску «Корчова» сповільнений.

«За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску «Медика» і «Гребенне» тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща). У пункті пропуску «Корчова» база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі. Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін», – повідомили в ДПСУ.

За попередньою інформацією, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року.

У прикордонслужбі додали, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску «Шегині» й «Рава-Руська». У пункті пропуску «Краківець» оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.

За даними ДПСУ, всього на українсько-польському кордоні зареєстровано 18 пунктів пропуску і пунктів контролю, зокрема дев’ять автомобільних пунктів пропуску.