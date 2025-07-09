У пункті пропуску «Шегині-Медика» обмежать проїзд автобусів: у Мінрозвитку назвали причину

З 10 липня на пункті пропуску «Шегині-Медика» через перевантажений трафік для виїзду за кордон, у системі «єЧерга» зможуть зареєструватись лише регулярні автобуси, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Він зазначив, аби зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей, нерегулярні маршрути пропонують тимчасово скеровувати через «Нижанковичі – Мальховичі».

«Цей новий пункт пропуску на польському боці кордону. Його відкрили наприкінці минулого року. «Нижанковичі» щодоби може перетинати 50 автобусів. Але за весь червень там було оформлено лише 80 таких транспортних засобів. Тобто це лише кілька автобусів на добу. У той час, як «Шегині» буквально «не вивозять» таке навантаження», – повідомив Деркач.

За його даними, це рішення є тимчасовим.

«Нерегулярні перевізники, окрім «Нижанковичів», можуть зареєструватись і на інші пункти пропуску. Але закликаю розглядати саме цю опцію. Важливо, що в’їзд до України залишається без змін», – повідомив Деркач.

За даними ДПСУ, всього на українсько-польському кордоні зареєстровано 18 пунктів пропуску і пунктів контролю, зокрема дев’ять автомобільних пунктів пропуску.