ЗСУ: сили РФ запустили по Україні дві ракети і понад сто дронів

У ніч проти 25 січня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами та 102 ударними дронами з різних напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:30 24 січня до ранку 25 січня сили РФ атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської області.

Крім того, за даними ЗСУ, РФ запустила по Україні 102 ударні дрони типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Шаталово – РФ, окупований Донецьк. Близько 70 із них – «Шахеди».

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 російських безпілотників типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

«Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється», – зазначили у Повітряних силах.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

Також РФ атакувала Харків безпілотниками, мер міста каже про 19 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



