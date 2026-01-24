У новій стратегії оборони США Росію назвали «керованою загрозою» для східних країн-членів НАТО

Міністерство оборони США У вересні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. опублікувало нову стратегію національної оборони. У ній йдеться, що в найближчому майбутньому Росія залишиться «постійною, але керованою загрозою» для східних країн-членів НАТО.

«Незважаючи на те, що Росія страждає від різних демографічних та економічних труднощів, війна в Україні, що триває, показує, що вона, як і раніше, має значні запаси військової і промислової могутності», – сказано в документі.

Згідно з новою стратегією, Пентагон «забезпечить готовність американських військ до захисту від російських загроз території Сполучених Штатів» та «продовжить відігравати важливу роль у НАТО», незважаючи на коригування позиціонування США «на європейському театрі військових дій».



«Москва не в тій ситуації, щоб претендувати на гегемонію в Європі. Європейське НАТО перевершує Росію за масштабами економіки, чисельністю населення і, отже, за прихованою військовою могутністю. Водночас, хоча Європа залишається важливою, вона має меншу та зменшену частку світової економічної могутності. З цього випливає, що, хоча ми є і будемо залишатися залученими до подій у Європі, ми повинні – і будемо – надавати пріоритет захисту батьківщини США та стримуванню Китаю», – йдеться у документі.

Окремий розділ у стратегії присвячений Китаю, який названий «другою за могутністю країною у світі», яка «поступається тільки Сполученим Штатам». Згідно з документом, однією з цілей Пентагону є стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні «за допомогою сили, а не конфронтації».

Відповідно до стратегії, Пентагон має «підтримувати сприятливий баланс військової могутності в Індо-Тихоокеанському регіоні», щоб уникнути домінування Китаю.

У грудні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила стратегію національної безпеки. Документ, опублікований на сайті Білого дому, відображає основні зовнішньополітичні параметри адміністрації Трампа, які, як зазначають коментатори, з низки суттєвих питань розходяться з баченням попередньої адміністрації. У 33-сторінковому документі, крім іншого, міститься критика щодо низки партнерів США, зокрема ЄС, і йдеться про необхідність відновлення «стратегічної стабільності» у відносинах із Росією.