Генштаб: за добу Росія втратила 930 військових, чотири танки і понад 30 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 233 020 своїх військових, зокрема 930 осіб – за минулу добу, такі дані станом на ранок 24 січня навів Генштаб ЗСУ.
Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат РФ у військовій техніці:
- танків – 11 603 (+4 одиниці за минулу добу)
- бойових бронемашин – 23 949 (+3)
- артилерійських систем – 36 580 (+31)
- РСЗВ – 1 623
- засоби ППО – 1 283 (+1)
- літаків – 434
- гелікоптерів – 347
- БПЛА оперативно-тактичного рівня (+772)
- крилаті ракети – 4 190
- кораблі / катери – 28
- підводні човни – 2
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88)
- спеціальна техніка – 4 050
