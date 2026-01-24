Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: за добу Росія втратила 930 військових, чотири танки і понад 30 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 233 020 своїх військових
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 233 020 своїх військових

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 233 020 своїх військових, зокрема 930 осіб – за минулу добу, такі дані станом на ранок 24 січня навів Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат РФ у військовій техніці:

  • танків – 11 603 (+4 одиниці за минулу добу)
  • бойових бронемашин – 23 949 (+3)
  • артилерійських систем – 36 580 (+31)
  • РСЗВ – 1 623
  • засоби ППО – 1 283 (+1)
  • літаків – 434
  • гелікоптерів – 347
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня (+772)
  • крилаті ракети – 4 190
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 2
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88)
  • спеціальна техніка – 4 050


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG