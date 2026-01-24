Генштаб: за добу Росія втратила 930 військових, чотири танки і понад 30 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 233 020 своїх військових, зокрема 930 осіб – за минулу добу, такі дані станом на ранок 24 січня навів Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат РФ у військовій техніці:

танків – 11 603 (+4 одиниці за минулу добу)

бойових бронемашин – 23 949 (+3)

артилерійських систем – 36 580 (+31)

РСЗВ – 1 623

засоби ППО – 1 283 (+1)

літаків – 434

гелікоптерів – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня (+772)

крилаті ракети – 4 190

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88)

спеціальна техніка – 4 050



