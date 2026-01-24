Повітряні сили ЗСУ про нічну атаку РФ: ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів

У ніч проти 24 січня армія РФ здійснила комбінований удар по Україні Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску – окупований Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області, РФ);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – РФ, Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської області, РФ);

375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – Росія, окупований Донецьк.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів», – зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

Також РФ атакувала Харків безпілотниками, мер міста каже про 19 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



