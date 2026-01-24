Доступність посилання

Повітряні сили ЗСУ про нічну атаку РФ: ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів

За даними військових, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу (фото архівне)
За даними військових, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу (фото архівне)

У ніч проти 24 січня армія РФ здійснила комбінований удар по Україні Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску – окупований Крим);
  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області, РФ);
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – РФ, Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської області, РФ);
  • 375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – Росія, окупований Донецьк.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів», – зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

Також РФ атакувала Харків безпілотниками, мер міста каже про 19 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


