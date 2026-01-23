Через російські атаки загинув житель Нікопольщини, є постраждалі

Російські війська обстрілювали райони Дніпропетровської обласної військової адміністрації протягом дня, повідомив голова області Олександр Ганжа 23 січня.

«Російський терор області знову призвів до трагедії. На Нікопольщині загинув 72-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Ще двоє людей внаслідок атак постраждали. 11-річна дівчинка та 49-річна жінка оговтуватися будуть вдома», – заявив він.

Обласна влада зафіксувала атаки FPV-дронами та артилерією на Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені 17 приватних будинків, 13 господарських споруд, одна з них знищена.





Руйнування фіксували також внаслідок атак на Синельниківський, Самарівський та Кам’янський райони. У Кривому Розі виникла пожежа, її загасили.

Державна служба з надзвичайних ситуацій додає, що рятувальники евакуювали з небезпечної зони та передали «швидкій» жінку 1976 року народження. Також літня жінка перебувала в одному з пошкоджених будинків, надзвичайники допомогли їй вийти та доправили до безпечного місця.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



