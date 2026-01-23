Доступність посилання

Новини | Суспільство

Через російські атаки загинув житель Нікопольщини, є постраждалі

Обласна влада зафіксувала атаки FPV-дронами та артилерією на Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади
Російські війська обстрілювали райони Дніпропетровської обласної військової адміністрації протягом дня, повідомив голова області Олександр Ганжа 23 січня.

«Російський терор області знову призвів до трагедії. На Нікопольщині загинув 72-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Ще двоє людей внаслідок атак постраждали. 11-річна дівчинка та 49-річна жінка оговтуватися будуть вдома», – заявив він.

Обласна влада зафіксувала атаки FPV-дронами та артилерією на Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені 17 приватних будинків, 13 господарських споруд, одна з них знищена.


Руйнування фіксували також внаслідок атак на Синельниківський, Самарівський та Кам’янський райони. У Кривому Розі виникла пожежа, її загасили.

Державна служба з надзвичайних ситуацій додає, що рятувальники евакуювали з небезпечної зони та передали «швидкій» жінку 1976 року народження. Також літня жінка перебувала в одному з пошкоджених будинків, надзвичайники допомогли їй вийти та доправили до безпечного місця.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


