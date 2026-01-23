Війська РФ вночі атакували Україну майже 100 БпЛА, є влучання на 12 локаціях – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові знешкодили 76 з 101 дрона, якими вночі атакувала Росія, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Військові зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 23 січня (з 20:00 22 січня) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупований Донецьк, близько 60 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



