ОВА: війська РФ вночі знову атакували Дніпропетровщину, є постраждалі

Російські війська ввечері та вночі знову атакували Дніпропетровщину, постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



За його словами, російська армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу та району – виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Ганжа повідомив, що по Васильківській громаді (Синельниківщина) противник застосував БпЛА.



«Постраждали двоє людей – 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство», – написав він у телеграмі.

Також, за даними голови ОВА, війська РФ били по Нікополю та Мирівській громаді артилерією та РСЗВ «Град».

22 січня російські військові балістикою завдали удару по Кривому Рогу. Як повідомила місцева влада, постраждали 12 людей, серед них є четверо дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.