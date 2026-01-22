Сили РФ ударили по Кривому Рогу балістикою, п’ятеро потерпілих – влада

Російські військові після 11:00 завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та місцевий політик Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Ракетна атака. Балістика. Бережіть себе, можливі ще виходи», – написав Вілкул у телеграмі об 11:12.

«За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Півторарічний хлопчик у стані середньої тяжкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок», – інформує очільник області.

Ракетному обстрілу передувала атака «Шахедів», яка тривала близько 10 годин – із першої години ночі.

«Відбій. Сьогодні усі засоби ППО відпрацювали майже ідеально. Дякуємо! Рух вулицею Вільної Ічкерії за годину-дві відновимо. Працюють вибухотехніки та комунальники», – вказував Вілкул об 11:03.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.