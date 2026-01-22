Повітряні сили ЗСУ про нічну атаку РФ: ППО знешкодила 80 з 94 БпЛА

Протиповітряна оборона знешкодила 80 з 94 безпілотників, якими вночі російські війська атакували Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові зафіксували влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – територія окупованого Криму, близько 55 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.