ОВА: на Одещині російський БпЛА поцілив у багатоповерхівку

В Одеському районі російський ударний БпЛА поцілив у багатоповерхівку, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він повідомив, що з багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них – восьмеро дітей. Даних про постраждалих наразі немає.

За даними Кіпера, російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Через атаку пошкоджені фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

Читайте також – Влада: російський дрон вдарив у житловий будинок у центрі Херсона, постраждала жінка

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



