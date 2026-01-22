Влада: російський дрон вдарив у житловий будинок у центрі Херсона, постраждала жінка

Російські війська 21 січня близько 21:00 атакували з ударного дрона багатоквартирний будинок у Центральному районі Херсона, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, внаслідок влучання 72-річна жінка, яка перебувала вдома, зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми.
Її госпіталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.
Як повідомляє місцева влада, минулої доби через російську агресію на Херсонщині загинула людина, ще 6 - зазнали поранень.
Читайте також: На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє людей, є пошкодження – ОВА
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум