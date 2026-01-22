На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє людей, є пошкодження – ОВА

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей, є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Безпілотники агресор спрямував на Васильківську громаду Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін», – написав він у телеграмі.
Також у Кривому Розі 70-річна жінка травмована через атаку БпЛА.
За даними місцевої влади, через атаку російських БпЛА у Павлограді пошкоджені вісім приватних будинків і чотири автівки.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум