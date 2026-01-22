На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє людей, є пошкодження – ОВА

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали двоє людей, є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Безпілотники агресор спрямував на Васильківську громаду Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін», – написав він у телеграмі.

Також у Кривому Розі 70-річна жінка травмована через атаку БпЛА.

За даними місцевої влади, через атаку російських БпЛА у Павлограді пошкоджені вісім приватних будинків і чотири автівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



