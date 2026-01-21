Доступність посилання

Новини | Суспільство

Армія Росії вдарила по Краматорську, загинула жінка

Обстріл міста пошкодив 26 приватних будинків, будівлю магазину та легкові автомобілі
Обстріл міста пошкодив 26 приватних будинків, будівлю магазину та легкові автомобілі

Російські війська завдали авіаудару по Краматорську, повідомила обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій 21 січня.

«Загинула жінка 1978 року народження, її тіло деблокували рятувальники з-під завалів житлового будинку. Поранена ще одна жінка 1944 року народження», – повідомили в ДСНС.

За даними служби, обстріл міста пошкодив 26 приватних будинків, будівлю магазину та легкові автомобілі. Один із автомобілів загорівся – рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, звітує ДСНС, надзвичайники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій, роботи завершені.


Раніше голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російські військові скинули три фугасних авіабомби на Краматорську громаду.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

«Не знаю, як жити без війни». Волонтери з Німеччини привезли подарунки для дітей з Харківщини 
«Не знаю, як жити без війни». Волонтери з Німеччини привезли подарунки для дітей з Харківщини 
