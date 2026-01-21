Повітряні сили: ЗСУ знешкодили 84 БпЛА, але є влучання «Іскандера» та 13 дронів на 11 локаціях

Протиповітряна оборона знешкодила 84 БпЛА, якими вночі атакувала РФ, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



Українські військові зафіксували влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 січня (з 18:00 20 січня) противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із території окупованого Крим та 97 ударними БпЛА з різних напрямків, близько 70 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



