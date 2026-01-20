Зеленський назвав «незадовільною» роботу Повітряних сил зі збиття «Шахедів»

Президент Володимир Зеленський прокоментував роботу протиповітряної оборони після чергового масованого російського удару. У вечірньому зверненні 20 січня він повідомив, що провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах.

«Київ – найскладніше, вранці були влучання «Шахедів» по об’єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота Повітряних сил по «шахедах» незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою. Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони – висновки будуть», – заявив голова держави.

Також Зеленський повідомив про розмову з українською делегацією, яка складається з секретаря РНБО Рустема Умєрова, очільника Офісу президента Кирила Буданова та голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії.

За його словами, представники України «активно працюють» з американською стороною та представниками Європи щодо можливих зустрічей і пакетів підтримки.

«Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів», – додав він.





Раніше сьогодні, відповідаючи на питання журналістів про стан протиповітряної оборони, Зеленський констатував, що в України не стало більше ракет до ППО, але в Росії стало більше ракет для атак.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряна оборона знешкодила 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 БпЛА.



