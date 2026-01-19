Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил

Раніше сьогодні президент повідомив, що на зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають «посилити наш захист»
Раніше сьогодні президент повідомив, що на зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають «посилити наш захист»

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України. Він повідомив про це у вечірньому зверненні 19 січня.

«Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – «Лазар», спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України і військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба», – сказав Зеленський.

Читайте також: Федоров: Міноборони оцифрувало розподіл дронів між підрозділами ЗСУ

Раніше сьогодні президент повідомив, що на зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають «посилити наш захист». «У тому числі (погодили – ред.) кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО», – заявив Зеленський, не називаючи імені.

Павло Єлізаров – командувач спецпідрозділу Нацгвардії «Лазар», який спеціалізується на використанні дронів.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG