Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України. Він повідомив про це у вечірньому зверненні 19 січня.

«Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – «Лазар», спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України і військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні президент повідомив, що на зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають «посилити наш захист». «У тому числі (погодили – ред.) кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО», – заявив Зеленський, не називаючи імені.

Павло Єлізаров – командувач спецпідрозділу Нацгвардії «Лазар», який спеціалізується на використанні дронів.