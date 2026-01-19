Зеленський повідомив про погодження з міністром оборони кадрових рішень та аудит постачання зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь міністра оборони Михайла Федорова 19 січня.

Передусім, за його словами, на зустрічі погодили кадрові рішення, які мають «посилити наш захист».

«У тому числі (погодили – ред.) кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО», – заявив Зеленський.

За словами президента, завданням нового заступника буде трансформація використання перехоплювачів, роботи мобільних вогневих груп та інших підрозділів для підвищення ефективності.

«Друге – триває аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська. Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади», – додав він.

Третім пунктом президент назвав продовження розбудови системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням російських військ. Він визначив завданням запуск інструментів для «максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції».

Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Після призначення президент Володимир Зеленський назвав головні пріоритети його роботи на посаді. Зокрема, за його словами, Міноборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами та провести аудит фінансування сфери оборони.



