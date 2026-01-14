Федоров: у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – в СЗЧ

Михайло Федоров заявив, що наразі у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – в СЗЧ.

«Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, двома мільйонами українців, які перебувають в розшуку, і 200 тисяч – в СЗЧ (самовільне залишення частини). Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі», – сказав він перед голосуванням у Верховній Раді щодо затвердження його на посаді нового міністра оборони.

Звідки у нього ці дані, Федоров не уточнив.

Військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко раніше заявляв, що у жовтні 2025 року було зафіксовано 21 602 випадки СЗЧ. Він впевнений, що СЗЧ і дезертирство – це головна проблема українського війська.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ та дезертирство. Найбільше справ були порушено протягом минулого року.

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода (проєкту «Свобода Live») зазначав, що Верховна Рада може ухвалити закон про повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) вже на початку 2026 року.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.