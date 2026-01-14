Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони

Верховна Рада 14 січня підтримала призначення колишнього міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За рішення проголосували 277 народних депутатів, проти жодного, дев’ятеро утрималися.

У своїй промові в парламенті Федоров розповів про свій досвід у впровадженні цифрових технологій в оборонній сфері під час повномасштабного вторгнення. За його словами, він йде на цю посаду як «як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну».





«Завдяки роботі нашої команди та підтримці Президента в Україні зʼявилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації єБали, UNITED24, перший у світі амазон для війни Брейв1 Маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, які провели ГУР та СБУ», – заявив він.

Крім того, додав урядовець, за цей час було створено інноваційні ринки, яких раніше не існувало. Зокрема, за його даними, на початку повномасштабного вторгнення в Україні було сім компаній-виробників дронів, сьогодні їх понад 500.

Він також озвучив плани найближчим часом провести «глибокий аудит» Міноборони та Збройних сил України, щоб знайти додаткові можливості для збільшення фінансового й соціального забезпечення військовослужбовців.

Читайте також: Рада не змогла призначити Шмигаля очільником Міненерго

Президент Володимир Зеленський 13 січня вніс до Верховної Ради подання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Того ж дня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, на якій він перебував від липня минулого року.

2 січня Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.

Згодом Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міністерства оборони. Президент назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони.



