Верховна Рада звільнила Малюка з посади голови СБУ

Верховна Рада на засіданні 13 січня звільнила Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Таке рішення підтримали 235 народних депутатів.

Парламент розглядав питання про відставку Малюка за його відсутності у залі. Спікер Руслан Стефанчук на запитання від народних депутатів відповів, що не знає причин відсутності Малюка.

5 січня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Він повідомив, що залишається в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з головою СБУ Василем Малюком, подякував йому «за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі».

«Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ», – написав він у телеграмі.

Зеленський доручив Василю Малюку зробити напрямок «українських асиметричних операцій найсильнішим у світі».

Малюк очолював спецслужбу з лютого 2023 року.

Також президент повідомив про зустріч з начальником Центру спецоперацій «А» Євгенієм Хмарою, з яким обговорив можливості системного розвитку СБУ і спеціальні операції, які зараз готуються. ЗМІ називали Хмару можливим наступником Малюка на посаді голови СБУ.

5 січня на сайті президента був оприлюднений указ про те, що тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій «А» СБУ Євгеній Хмара.



Також президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності голови Служби безпеки України тимчасовий виконувач повноважень голови СБУ може бути визначений президентом України.

Відповідно до законодавства, голову СБУ призначає і звільняє Верховна Рада за поданням президента.