Євгеній Хмара буде виконувати обов’язки голови СБУ – указ президента

Тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій «А» СБУ Євгеній Хмара.

Відповідний указ №19/2026 оприлюднено на сайті президента України.



Також президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності голови Служби безпеки України тимчасово виконуючий повноваження голови СБУ може бути визначений президентом України.

Відповідно до законодавства, голову СБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента.

Раніше сьогодні Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Він повідомив, що залишається в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Зеленський сьогодні повідомив про зустріч з начальником Центру спецоперацій «А» Євгенієм Хмарою, з яким обговорив можливості системного розвитку СБУ та спеціальні операції, які зараз готуються. ЗМІ називали Хмару можливим наступником Малюка на посаді голови СБУ.