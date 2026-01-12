Перші кроки Буданова: ТЦК, СЗЧ. Відставка Малюка: депутати проти рішення Зеленського

Перші кроки Кирила Буданова: ТЦК, СЗЧ

Новий очільник Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Буданов звернув увагу на корупцію в ТЦК та проблеми СЗЧ і анонсує ефективні рішення.

«Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному – протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії», – зазначив він 10 січня.

За словами Буданова, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі.

«Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», – підсумував голова ОП.

«Треба вводити терміни служби, переходити до мотивації щодо набору в війська. ТЦК у тому вигляді, в якому вони є, їх треба розпускати. […] Так би робив я. Що буде робити Буданов? Не знаю», – зазначив в етері Радіо Свобода («Свобода Live») Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»), член комітету з питань бюджету.

«Я не знаю, що зазначав у своїй думці пан Буданов. […] Кирило Олексійович, при всій повазі до нього, будемо дивитись, які будуть пропозиції (від нього – ред.)», – сказав в етері Радіо Свобода («Свобода Live») Олександр Федієнко, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету з питань нацбезпеки. Він уточнив, що в роботі у його комітеті до нього приходять ті інституції, які призначаються і звітують перед парламентом. А голова Офісу президента такою людиною не є.

20 серпня 2024 року Рада схвалила зміни до законодавства, яким запровадила спеціальний різновид звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які в умовах воєнного стану вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, повернулися та висловили готовність виконувати свій військовий обов’язок.

Норми Кримінального кодексу України передбачали, що така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини (місця служби) для продовження військової служби та командир (начальник) військової частини надав письмову згоду на це.

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

Тим часом парламентський комітет з нацбезпеки, оборони і розвідки не підтримав рішення Зеленського про відставку Василя Малюка з посади голови СБУ. Сам Малюк підтвердив свою відставку ще 5 січня. Він повідомив, що залишається в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з Малюком, подякував йому «за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі».

«Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ», – написав він у телеграмі.

Зеленський доручив Василю Малюку зробити напрямок «українських асиметричних операцій найсильнішим у світі».

Відповідно до законодавства, голову СБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента.

