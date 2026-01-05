Зеленський увів Буданова до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони – про це йдеться в указі, який Офіс президента оприлюднив 6 січня.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України», – йдеться в указі.

Тим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка.

Читайте також: Буданов на Банковій: міжнародні реакції

Президент Зеленський в останній тиждень оголосив низку кадрових змін, а 3 січня анонсував подальше «велике перезавантаження», яке торкнеться, зокрема, оборонного сектору, Державного бюро розслідувань і Збройних сил України.

Так, Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України, ГУР замість нього очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Також президент призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Уряд звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.



