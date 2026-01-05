Росія: ФСБ затримала інженера за схвальний коментар про операцію «Павутина»

Російська Федеральна служба безпеки затримала 48-річного жителя Архангельської області Антона Міхова за звинуваченням у виправданні тероризму. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалії».

Відео затримання опублікувало російське державне агентство ТАСС.





За версією ФСБ, Міхов в одному з телеграм-чатів нібито позитивно оцінив операцію українських військових «Павутина», використовуючи для цього «власноруч підготовлений цинічний текстовий коментар».

На відео затримання один із співробітників силових структур говорить Міхову, що проти нього порушили кримінальну справу «за фактом виправдання терористичних актів, що сталися на аеродромах» Росії.

Як з’ясували «Север.Реалии», Антон Міхов до 2021 року працював на підприємстві «ХС Морське Проєктування» на посаді інженера-конструктора. До цього він працював на держпідприємстві «Севмаш», що входить до «Об’єднаної суднобудівної корпорації». Коментарів самого Міхова чи його захисту наразі немає.

1 червня українські безпілотники атакували дронами одразу кілька військових аеродромів Росії: в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. У Службі безпеки України зазначили, що внаслідок операції був уражений 41 літак РФ, або 34% її всієї стратегічної авіації. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими війська РФ обстрілювали українські міста, а також літаки-розвідники А-50.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрій Коваленко уточнив, що було знищено 13 літаків, і «ще більше» пошкоджено. OSINT-аналітики на основі супутникових знімків порахували, що тільки на аеродромі «Біла» в Іркутській області було вражено вісім літаків: чотири бомбардувальники Ту-95 і стільки ж Ту-22, а на аеродромі «Оленя» в Мурманській області безпілотники влучили по п'ятьох повітряних суднах: чотирьох літаках Ту-95 і одному Ан-12.



