Зеленський вніс у парламент подання про призначення Федорова міністром оборони

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді 13 січня.

Раніше сьогодні народні депутати звільнили Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Також 13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, на якій він перебував від липня минулого року.

2 січня Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.

Згодом Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міністерства оборони. Президент назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони.

Після цього, 3 січня Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра і міністра енергетики.