Парламент проголосував за звільнення Федорова з посади очільника Мінцифри

Верховна Рада України на засіданні 13 січня проголосувала за звільнення з посади першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Таке рішення підтримали 270 народних депутатів.

Після цього парламент перейшов до розгляду питання про відставку голови Служби безпеки України Василя Малюка за його відсутності в залі.

Також 13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, на якій він перебував від липня минулого року.

2 січня Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.

Згодом Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міністерства оборони. Президент назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони.

Після цього, 3 січня Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра і міністра енергетики.