Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Верховна Рада України прийняла відставку міністра оборони Дениса Шмигаля. Таке рішення на засіданні парламенту 13 січня підтримали 265 народних депутатів.

Під час виступу перед народними депутатами Шмигаль, зокрема, заявив, що Україна завдяки союзникам і партнерам у 2025 році отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності й 11 тисяч ракет до цих систем.

«Я залишаю цю посаду з упевненістю: запущені процеси стануть фундаментом для подальших змін і реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України», – сказав Шмигаль, виступаючи у парламенті.

Після розгляду звільнення Шмигаля народні депутати почали розглядати звільнення першого віцепрем’єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Заяви про відставку Шмигаля і Федорова надійшли на розгляд Ради 9 січня.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра і міністра енергетики.

Верховна Рада 17 липня 2025 року затвердила Шмигаля на посаді міністра оборони. За день до цього його звільнили з посади премʼєр-міністра України, Шмигаль очолював уряд понад 5 років.

2 січня Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони. Згодом Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міністерства оборони. Президент назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони.