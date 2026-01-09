До Ради надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля – спікер

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку першого віцепрем’єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Дениса Шмигаля. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.



За його словами, Рада розгляне їх найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики. Про це сам глава держави повідомив у соцмережах.

Напередодні, 2 січня, Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони. Згодом Зеленський обговорив з Федоровим формат роботи Міністерства оборони. Президент назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони.





