Рада може схвалити законопроєкт щодо СЗЧ вже на початку наступного року – депутат

Верховна Рада може ухвалити закон про повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) вже на початку 2026 року. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкту «Свобода Live») заявив народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.



«У прикінцевих положеннях є звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто, якщо військовослужбовець з СЗЧ повернувся протягом чотирьох тижнів до відповідного підрозділу, він звільняється від кримінальної відповідальності. Тобто по факту ми, з одного боку, намагаємось повернутися до діючого законодавства, а з іншого боку, ми все одно даємо можливість військовослужбовцю бути звільненим від кримінальної відповідальності» – заявив депутат.

20 серпня 2024 року Рада схвалила зміни до законодавства, яким запровадила спеціальний різновид звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які в умовах воєнного стану вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, повернулися та висловили готовність виконувати свій військовий обов’язок.

Норми Кримінального кодексу України передбачали, що така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини (місця служби) для продовження військової служби та командир (начальник) військової частини надав письмову згоду на це.

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).



