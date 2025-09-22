«Усі розуміють, що буде амністія» – Білецький про посилення покарання за СЗЧ

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький не підтримує ідею посилити покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) і скасувати спрощене повернення для військових. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, поширеному 22 вересня.

На його думку, якщо бійці не матимуть можливості безкарно повернутися із СЗЧ, вони й надалі будуть переховуватися й чекати завершення війни.

«У нас неможливо посадити людину – при повному небажанні прокуратури і ДБР цим займатися. Що буде? Так у нас 30 тисяч людей повертається, і це, вважайте, 10% того, що Україна набирає за рік. А так просто будуть 250–300 тисяч людей у СЗЧ. Як тільки ці СЗЧшники зрозуміють, що тепер їм не можна повертатися в армію, але і нічого за це не буде... Всі розуміють, що ніхто 300 тисяч, які будуть до кінця війни, ніхто не посадить, і що буде амністія. Це ж абсолютно очевидна річ. Люди просто будуть сидіти по хатах і чекати кінця війни. Замість того щоб думати, повертатись чи не повертатись в армію, вони будуть просто агресивні, не хотіти йти в СІЗО, стріляти в поліцію при спробі їх затримати. Ми не отримаємо покращення дисципліни таким чином», – сказав Білецький.

Він також пояснив, чому новобранці йдуть у СЗЧ. За його словами одна з причин – погана підготовка в навчальних центрах.

«Очевидно абсолютно, що є страх війни, але давайте чесно, є якоюсь мірою і страх армії. Не війни, а нашої армії. В питаннях підготовки, в питаннях застосування людей, в питаннях того, хто буде в них командиром, сержантом, офіцером. І людей усі ці питання хвилюють, і якщо вони знаходять на них негативні відповіді, це стимул іти в СЗЧ в першу чергу. Якщо вони знають, що в такому-то навчальному центрі з їхнього ж населеного пункту або вулиці людина дзвонить і каже, що його нічому не вчили, а половина людей безконтрольно «бухала». І після цього непідготовленого його відправили на фронт. Це стимулює людину йти в СЗЧ? Стимулює», – розповів командир 3-го армійського корпусу.

Ще однією причиною, на думку Білецького, часто є відсутність адаптаційного періоду для бійців.

«Якщо людина приходить у частину, і там замість нормального адаптаційного двотижневого періоду, коли він (боєць – ред.) може ближче до фронту адаптуватися зі своїм підрозділом, його там три дні десь маринують, потім формально два дні ще десь адаптують, а потім в ніч кажуть – заходь на позиції, без сержанта… Або якщо вони бачать, що сержант – це тіпок, якого так пальцем ткнули з того самого курсу БЗВП (базової загальновійськової підготовки – ред.), у якого немає жодного дня бойових, і сказали: веди людей. Є довіра до такого сержанта? Немає довіри!» – вказав Андрій Білецький.

З 2022 року до липня 2025 року в Україні відкрили більш як 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більш як 50 тисяч справ за дезертирство, повідомило раніше видання «Українська правда» з посиланням на Офіс генпрокурора.

У вересні в Києві протестували проти законопроєктів, які посилюють покарання для військових за невиконання наказу командира і за самовільне залишення частини.