У Києві протестували проти утисків прав військових

У Києві ввечері 5 вересня пройшла акція протесту «Ні дискримінації військових» проти законопроєктів, які посилюють покарання для військових за невиконання наказу командира і за самовільне залишення частини, а також із вимогою ухвалити закон про військового омбудсмена.

Як повідомила одна з організаторок, бойова медикиня і ветеранка Аліна Сарнацька, люди також вийшли на акції у Львові й Дніпрі.

«Підхід «збільшити покарання і цим покращити дисципліну» не працює. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу – принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена. Це реальний механізм вирішення проблем у війську та захисту прав військовослужбовців, які щодня ризикують життям за нашу країну», – зазначила організаторка.

Як повідомляє агенція «Інтерфакс», у руках учасники акції тримали плакати з написами: «Захистимо тих, хто 11 років захищає нас», «Вимагаємо закон про військового омбудсмена», «Виснаженого не судять, а підтримують», «Де військовий омбудсмен?». Окрема група людей прийшла на акцію з плакатами «Дайте військовим право повернутися додому» і «Чіткі терміни служби».

За повідомленнями журналістів, присутніх на акції, там було кілька сотень людей. Організатори заявили про близько тисячі учасників.

Як повідомило Суспільне, учасники заявили, що акція має одноразовий характер. Проте Аліна Сарнацька в ніч 6 вересня написала у фейсбуці: «Приходьте завтра о 19:00 на Майдан Незалежності. Приносьте картонки, приводьте друзів».

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

У серпні комітет з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував Раді розглянути за основу законопроєкт №13452, що посилює відповідальність за непокору наказу командира. Документ викликав негативну реакцію серед деяких військовослужбовців, зокрема, його критикували за надто суворе покарання й ризик остаточно розбалансувати систему права й обов’язку у війську.

Законопроєкт про військового омбудсмена був внесений на розгляд парламенту як невідкладний у травні цього року. 3 червня Верховна Рада підтримала його в першому читанні. У липні уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова у коментарі Радіо Свобода заявила, що остаточне ухвалення законопроєкту про військового омбудсмена блокується через «правковий спам».