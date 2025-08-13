Завдання із зірочкою. Українській піхоті бракує людей

У той час як Росія продовжує свій наступ, Україна зіткнулася із кризою, яку експерти називають такою ж критичною, як і нестача боєприпасів та озброєння: зменшується кількість піхоти.

«Водії, артилеристи і кухарі» тримають оборону, каже ексначальник штабу «Азову» Богдан Кротевич:

«Максимум 12 бійців утримують ділянки шириною 5-10 кілометрів»

Нестача живої сили дозволяє Росії застосовувати тактику, яку головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно назвав «тотальним просочуванням».

Невеликі піхотні групи проникають через українські лінії – в тому числі в Покровськ, ключове місто Донецької області, яке, ймовірно, є головною метою нинішнього російського наступу.

За даними моніторингової групи DeepState, в одній з бригад, відповідальних за оборону цього району, «закінчилася піхота», що дозволило росіянам пройти. На липневому відео, яке зняли біля автозаправної станції в південній частині міста, видно, як український транспорт потрапляє під обстріл однієї з груп, що просочилась, після чого інші підрозділи були відправлені на зачистку території.

Дефіцит військових змінюється на користь Росії

На початку війни баланс був радикально іншим. Напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році російська армія налічувала близько 1 мільйона військовослужбовців, з яких приблизно 150-190 тисяч були зосереджені вздовж кордонів України з Росією та Білоруссю.

На той час українська армія налічувала близько 260 тисяч військовослужбовців, але до середини літа країна мобілізувала до 700 тисяч чоловіків, що дало їй перевагу в живій силі над російськими військами, які на той час були витіснені з Київської області. Росія була змушена провести «часткову мобілізацію» близько 300 тисяч резервістів для стабілізації лінії фронту після втрати тисяч квадратних кілометрів території на сході України.

У 2023 році вербування в Росії активізувалося: до армії потрапили тисячі в'язнів, а також групи найманців на кшталт сумнозвісної приватної військової компанії «Вагнер», а влада стала пропонувати значні грошові винагороди добровольцям. Україна, з іншого боку, почала відчувати проблеми, шукаючи нових рекрутів для поповнення втрат.

Як зазначають аналітики групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), цього року динаміка змінилася на користь Москви, оскільки російська кампанія з вербування нейтралізувала кадрову перевагу України, тоді як Київ зіткнувся зі зростаючими труднощами з поповненням своїх лав.

У 2025 році, за даними The Military Balance, щорічної оцінки військового потенціалу в усьому світі, чисельність російських військовослужбовців дійсної служби сягнула понад 1,13 мільйона осіб – при цьому Сирський стверджував, що близько 640 тисяч з них перебували на території України, і цю цифру повторив президент Росії Володимир Путін.

Хоча загальна чисельність українського війська офіційно перевищує 1 мільйон осіб, варшавський Центр східних досліджень (OSW) стверджує, що не більше 300 тисяч з них перебувають на лінії фронту.

Росія рекрутує більше, ніж Україна

За даними OSW, Україні необхідно набрати близько 300 тисяч солдатів для поповнення своїх бригад, деякі з яких укомплектовані лише на 30 відсотків. Минулого року вдалося призвати 200 тисяч, що «виявилося недостатньо для підтримки чисельності підрозділів на належному рівні», враховуючи «масштаби дезертирства і втрат особового складу», – йдеться в доповіді OSW. Наразі, за оцінками, Україна призиває від 17 до 24 тисяч осіб на місяць, або від 204 до 288 тисяч на рік.

Хоча Росії довелося збільшити бонуси при підписі контракту, рекрутування росіян, за оцінками, зросло до рівня близько 30 тисяч на місяць, що дає армії РФ перевагу у приблизно 70-150 тисяч нових солдатів більше на рік.

Тисячі у СЗЧ

Окрім розриву в показниках набору, українська армія має проблему дезертирства: щороку фіксуються десятки тисяч випадків, коли солдати йдуть у СЗЧ. За даними популярного українського військового кореспондента Юрія Бутусова, з березня по листопад 2024 року в бригаді імені Анни Київської, яка пройшла підготовку у Франції, до 1700 солдатів пішли у СЗЧ. Це приголомшлива цифра, враховуючи, що середня чисельність української бригади становить від 4 до 5 тисяч осіб.

Засновник групи Frontelligence Insight каже, що випадки примусової мобілізації, коли українських чоловіків забирають з вулиці до призовного пункту, сприяють проблемі дезертирства, причому мобілізовані призовники часто менш мотивовані, ніж ті, хто пішов добровольцем. Український командир розповів CNN, що «більшість» таких новобранців залишають свої позиції. «Вони йдуть на позиції один раз, і якщо виживають, то більше ніколи не повертаються. Вони або залишають позиції, або відмовляються йти в бій, або намагаються знайти спосіб звільнитися з армії».

Чи може Україна подолати розрив?

Україна прийняла кілька стратегій для вирішення проблем мобілізації та дезертирства. Солдатам, які пішли у СЗЧ, було дозволено уникнути кримінального переслідування, добровільно повернувшись до своїх частин. Десятки тисяч зробили це, хоча кількість тих, хто дезертирує, все ще більша.

Незважаючи на тиск з боку адміністрацій Трампа і Байдена, Україна досі чинила опір зниженню призовного віку до 18 років – кроку, який був би вкрай непопулярним серед населення. Українські чоловіки віком від 25 років можуть бути призвані до армії після зниження призовного віку з 27 років у квітні 2024 року. Однак в армії почали пропонувати щомісячну зарплату в розмірі 120 000 гривень (для учасників бойових дій) та інші фінансові стимули, щоб заохотити осіб віком від 18 до 24 років йти добровольцями.

Заступник керівника ОП Павло Палісазаявив у квітні, що нова програма залучила лише 500 призовників у перші тижні після її запуску, і незрозуміло, чи зросла ця цифра з того часу.

Без жодних ознак того, що Володимир Путін готовий відступити або погодитися на припинення вогню на нинішніх лініях, його війська поки що не змогли зайняти більшу частину чотирьох українських областей, які Росія офіційно заявила, що анексувала у 2022 році. Тож Україні доведеться вирішувати проблему нестачі живої сили, щоб утримати лінію фронту.

Ця історія була адаптована Іваном Ґуттерманом на основі аналізу, проведеного Російською службою Радіо Свобода.