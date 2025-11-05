Парламент Сербії пришвидшить розробку проєкту нерухомості зятя Трампа

Сербський парламент має намір схвалити спеціальний закон для прискорення запланованого будівництва нерухомості в Белграді Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, враховуючи місцеві побоювання щодо цього проєкту.

Законодавці зібралися 4 листопада, щоб почати процес обговорення пропозиції, підтриманої правлячою Сербською прогресивною партією (СПС) президента Александара Вучича, який з ентузіазмом висловився про цей план, заявивши, що його результатом стане «чудовий готель».

Джаред Кушнер, який одружений зі старшою дочкою Дональда Трампа, Іванкою, і був радником Білого дому під час першого терміну Трампа на посаді, минулого року оголосив про будівництво готельного комплексу вартістю 500 мільйонів доларів у Белграді.

Проєкт зосереджений на парі неохайних незайнятих модерністських цегляних споруд у центрі Белграда, колишньому штабі Генерального штабу Югославської народної армії.

Це місце було розбомблено літаками НАТО навесні 1999 року в рамках кампанії, спрямованої на зупинення атак сербських військ у Косові, яке тоді все ще було частиною країни.

Незважаючи на бомбардування, будівлі зберегли свій статус охоронюваних будівель завдяки тому, що активісти назвали їх «архітектурною цінністю».

Запропонований новий закон скасовує це, оголошуючи проєкт національним пріоритетом, зазначаючи, що «всі процедури, пов’язані з реалізацією проєкту відродження генерального штабу, слід вважати невідкладними», а «всі державні органи та установи зобов’язані негайно видавати акти в межах своєї юрисдикції».

Як ми сюди дійшли?

Законодавство було ухвалене після серії суперечок щодо проєкту.

У листопаді 2024 року уряд Сербії позбавив будівлі їхнього статусу охоронюваного об'єкта, що дозволило компанії Кушнера продовжити свою діяльність. Це викликало обурення з боку захисників історичної спадщини.

У травні 2025 року прокурори оголосили, що посадовець агенції культурної спадщини, відповідальний за історичне призначення об'єкта, підробив підпис на ключовому документі та був заарештований.

Ґоран Васіч, виконувач обов'язків директора Республіканського інституту охорони пам'яток культури, визнав, що сфабрикував висновок експерта, але розслідування триває.

На той час компанія Кушнера, Affinity Partners, заперечувала будь-яку причетність до фальсифікації документів. Вона також зобов'язалася побудувати на цьому місці меморіальний комплекс, присвячений усім жертвам бомбардувань НАТО.

Цього року Europa Nostra, найбільша організація з охорони спадщини на континенті, включила це місце до списку об'єктів спадщини Європи, що перебувають під найбільшою загрозою руйнації.

Коли делегація цієї групи відвідала це місце в липні, вона заявила, що комплекс є «символом колективної відповідальності за збереження культурної спадщини 20-го століття».

Проєкт також зазнав критики в Сербії. У 2024 році колишній начальник генерального штабу Сербії Здравко Понос звинуватив Вучича в «інвестуванні у своє політичне майбутнє» та порівняв будь-яку угоду про відмову від контролю над об'єктом зі здачею «родинної коштовності».

Політики з різних політичних флангів заявили, що його слід зберегти як історичну пам'ятку.

«Незабутнє місце для відвідування»

Але Вучич заявив, що проєкт «сприятиме тому, щоб наша столиця стала центром цієї частини світу» та допоможе Белграду позиціонувати себе як «незабутнє місце призначення та бажану штаб-квартиру для найбільших корпорацій, університетів та міжнародних установ».

Проєкт має суспільний інтерес і має важливе значення для економічного розвитку Сербії

Голова парламентської групи SNS Міленко Йованов відмовився обговорювати пропозиції з Балканською службою Радіо Свобода, сказавши лише: «Пояснення є на вебсайті парламенту, а решту ви почуєте».

У поясненнях до закону, розміщених на вебсайті парламенту Сербії, зазначено, що будівлі були значно пошкоджені під час бомбардувань НАТО, і їх використання стало неможливим.

Зазначається, що проєкт відновлення комплексу представляє «суспільний інтерес, що має важливе значення для економічного розвитку Сербії».

Радіо Свобода звернулося до Affinity Partners за коментарем щодо законопроєкту, але негайної відповіді не було.

Кушнер також має плани щодо розвитку біля узбережжя Адріатичного моря Албанії. Проєкт передбачає перетворення укріпленого острова комуністичної епохи, що нашпигований покинутими бункерами та тунелями, на розкішний курорт.

Уряд Албанії схвалив плани, вартістю 1,6 мільярда доларів (1,4 мільярда євро), та визначив їх як стратегічні інвестиції, що дозволяє забудовникам скористатися прискореними процедурами та іншими стимулами.

Незважаючи на офіційні схвалення, важливі деталі проєкту залишаються неясними. Немає публічної інформації про те, чи були підписані контракти, видані екологічні дозволи, завершені техніко-економічні обґрунтування або затверджені плани будівництва.

Місцеві неурядові організації та влада розкритикували цей процес за відсутність прозорості, що викликало занепокоєння щодо довкілля.

Радіо Свобода звернулося до Міністерства туризму та довкілля Албанії та інших офіційних органів з проханням прокоментувати ситуацію.