Зеленський: Україна знає про розташування комплексу «Орєшнік» у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона знає про розташування російського ракетного комплексу «Орєшнік» у Білорусі та надала всю цю інформацію своїм міжнародним партнерам.

«Передача ракетного комплексу «Орєшнік» на територію Білорусі завершується. Ми розуміємо, де він буде розташований. Ми надаємо інформацію нашим партнерам. Я думаю, що партнери самі можуть оцінити цю загрозу та зрозуміти, як на неї реагувати», – сказав Володимир Зеленський 19 грудня у Варшаві на спільній пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

За його словами, українська сторона попередила своїх європейських та американських партнерів про розміщення Росією цього ракетного комплексу в Білорусі.

«Ми показали відстань, на якій діятиме «Орєшнік». Це загроза для багатьох європейських країн, зокрема Польщі, Німеччини та інших країн. Ми їм це показали. На сьогодні неможливо збити «Орєшнік» безпілотниками. Вони використовували «Орєшнік» на території України, ми розуміємо, як із цим боротися», – додав він.

Зеленський додав, що українська сторона звернулася до своїх партнерів із проханням запровадити санкції проти компаній, розташованих як у Європі, так і на інших континентах, які продають компоненти для «Орєшніка» через треті країни. «Без цих компонентів Росія просто не може розвивати виробництво «Орєшніка». Я поки що не бачу цих санкцій. Ми припускаємо, що Росія продовжить виробляти «Орєшнік»… Але поки що вона не може виробляти його у великих кількостях», – зазначив президент України.

Президент Польщі Кароль Навроцький не коментував питання розміщення «Орєшніка» в Білорусі, але згадав про загрози з білоруської території, а також про безпілотники, які залетіли до Польщі з Білорусі у вересні цього року.

«Звичайно, Польща перебуває у стані гібридної війни з Російською Федерацією та Білоруссю, багаторічної гібридної війни. Наголошую, гібридної війни. Атака та тиск на східний кордон Польщі, на польський кордон із Білоруссю», – сказав президент Польщі.

Також 19 грудня Олександр Лукашенко відреагував на розслідування Радіо Свобода, в якому секретний військовий об’єкт поблизу Слуцька названий можливим місцем розташування російського комплексу балістичних ракет.

Це будівництво помітили журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), аналізуючи знімки, зроблені супутником Planet Labs над територією Білорусі, разом з журналістами білоруської служби Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress.

Лукашенко заявив на Всебілоруському народному зібранні, що повідомлення про місце дислокації російського комплексу балістичних ракет «Орєшнік» є хибними.

У листопаді минулого року російський президент Володимир Путін заявив про «успішне випробування у бойових умовах» новітньої ракети середньої дальності «Орєшнік». За його словами, сили РФ завдали удару по Дніпру цією балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Через кілька тижнів, у грудні, Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську систему «Орєшнік». Путін відповів, що «вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року».