ISW назвав військові об’єкти в Росії, які могли б уразити ракети Tomahawk

Надання американських ракет Tomahawk могли б дозволити українським військовим завдати значної шкоди російським військовим об’єктам в глибокому тилу РФ, вважають аналітики Інституту дослідження війни. Про це йдеться в звіті від 15 жовтня.

«Далекобійні можливості американських ракет «Томагавк» та значне корисне навантаження дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об’єктам, розташованим глибоко на території Росії, таким як завод безпілотників «Шахед» у Єлабузі, Республіка Татарстан, та авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській області, з якої Росія піднімає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування під час російських ударів по Україні», – повідомляють автори звіту.

ISW наполягає на своїй оцінці, що надання Україні «Томагавків» не призведе до значної ескалації російської війни, натомість відповідатиме рівню ракет, які використовує РФ.





Аналітики вказують на те, що Росія регулярно використовує широкий спектр крилатих ракет далекої дальності, співставних із «Томагавками». Серед них – крилаті ракети серії Х, «Калібри», аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні й крилаті ракети «Іскандер». Росія використовувала більшість цих ракет з 2022 року, а також почала розгортати крилаті ракети «Іскандер-К» у 2023 році.

Інститут також нагадує про застосування російської системи балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» та обіцянку Кремля розгорнути її в Білорусі до кінця 2025 року.

Під час останньої зустрічі у вересні Володимир Зеленський і Дональд Трамп, серед іншого, обговорювали можливість передачі ракет Tomahawk.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



