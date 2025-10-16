Єрмак: делегація України обговорила з Рубіо підготовку зустрічі Зеленського й Трампа

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо – про це він повідомив на початку доби 16 жовтня.

«Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, Першим заступником Міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та Послом України у США Ольгою Стефанішиною ми обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п’ятниці», – заявив він.

За словами голови ОП, сторони обмінялися думками про те, якою має бути довгострокова архітектура безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Читайте також: NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа

Єрмак додав, що лідерство США й Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході – «саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна».

«Ми також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну», – зазначив він.

Наприкінці доби 15 жовтня голова Офісу президента повідомив про зустрічі на Капітолійському пагорбі, зокрема, із сенатором-республіканцем Кевіном Крамером і співголовами Українського кокусу.

«Наш меседж був чітким: Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги – далекобійна зброя, щоб змінити ситуацію на фронті, потужна система ППО для захисту наших міст і невідкладна допомога енергетичному сектору», – додав він.





Президент Володимир Зеленський 9 жовтня заявив, що делегація України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і уповноваженим президента із санкційної політики Владиславом Власюком відвідає Сполучені Штати.

Під час підготовки до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський 14 жовтня провів нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником «Нафтогазу» та командою Офісу президента.







