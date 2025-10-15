Бессент: США готові запровадити мита для Китаю через закупівлю російської нафти, але Європа має долучитися

США готові запровадити мита на закупівлю Китаєм російської нафти, але європейські союзники Вашингтона мають бути готовими долучитися до цих дій, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у середу.

«Саме купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину. Китай купує 60% російської енергоресурсів. Вони купують 90% іранської енергоресурсів», – сказав він.

Міністр додав, що США незабаром нададуть фотографії, передані українським урядом, які показують, що китайські деталі використовувалися у російських безпілотниках, які атакували Україну.

Водночас Бессент вважає, що Китай відкритий до обговорення, і він оптимістично налаштований щодо деескалації.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО (до цієї організації входить більшість держав ЄС) відмовитися від закупівель російських енергоносіїв як умови посилення санкцій США проти Росії з метою змусити Москву завершити війну проти України. Критики Трампа стверджують, що такі вимоги зараз нереалістичні, і що, висуваючи їх, Трамп фактично шукає приводу не запроваджувати нові санкції. Зокрема, газета The New York Times зауважувала, що серед найбільших покупців російської нафти залишаються Угорщина і Туреччина, країни, якими Трамп «неодноразово захоплювався».

У серпні видання Bloomberg писало, що нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідав, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.