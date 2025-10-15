Трамп заявив, що Моді запевнив його у відмові Індії від російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати нафту в Росії.

Трамп назвав це «великим кроком».



«Мені не подобалося, що Індія купує нафту, і він запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме», – сказав він журналістам в Білому домі.

Індія наразі не коментувала цих заяв Трампа.

За даними медіа, у вересні Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів.

Наприкінці серпня набрали чинності нові мита США на індійські товари, про які оголосив президент Дональд Трамп. Цей крок подвоює загальний тариф США на індійські товари до 50% і є, за словами американського лідера, частиною зусиль Трампа щодо послаблення економічної бази Росії.

До набуття чинності цих мит Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

Індія та Росія зобов’язалися збільшити свій річний товарообіг на 50% до 100 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років. Індія збільшила імпорт нафти з Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і зараз на неї припадає близько 37% експорту російської нафти, згідно з московською консалтинговою компанією Kasatkin Consulting.



