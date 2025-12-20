Увечері 18 грудня Росія атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили. Українцям, які прямують через Кишинів до Одеси, доведеться їхати щонайменше на 10 годин довше. Українці, які їдуть до України через Кишинів, розповіли кореспондентам молдовської служби Радіо Свобода, що об'їзд їх не лякає, якщо вони зможуть дістатися додому.