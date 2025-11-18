ЗМІ: Трамп готовий підтримати нові санкції проти РФ, але є умова

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких обмежень. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

«Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту», – заявив співрозмовник агентства.

Представник Білого дому також додав, що США продовжують вести переговори з Росією щодо припинення війни.

Двопартійний законопроєкт про запровадження вторинних санкцій проти Росії, підготовлений республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, було представлено навесні 2025 року. Документ передбачає мито в 500% на імпорт із країн, які продовжують купувати російську нафту, природний газ чи уран, а також санкції проти будь-яких держав, які купують російський уран. Ініціативу підтримали понад 80 зі 100 сенаторів.



У жовтні Вашингтон запровадив санкції проти найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефти» та «Лукойлу». Це були перші обмеження проти Москви після повернення Трампа до Білого дому. У Мінфіні США заявляють, що ці санкції вже скорочують доходи Росії від нафти та, ймовірно, зменшать обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.



