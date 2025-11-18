Доступність посилання

Новини | Міжнародні

ЗМІ: Трамп готовий підтримати нові санкції проти РФ, але є умова

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо отримає право остаточного рішення щодо їхнього застосування
Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких обмежень. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

«Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту», – заявив співрозмовник агентства.

Представник Білого дому також додав, що США продовжують вести переговори з Росією щодо припинення війни.

Читайте також: Трамп: республіканці розробляють законопроєкт щодо санкцій проти країн, які торгують з Росією

Двопартійний законопроєкт про запровадження вторинних санкцій проти Росії, підготовлений республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, було представлено навесні 2025 року. Документ передбачає мито в 500% на імпорт із країн, які продовжують купувати російську нафту, природний газ чи уран, а також санкції проти будь-яких держав, які купують російський уран. Ініціативу підтримали понад 80 зі 100 сенаторів.

У жовтні Вашингтон запровадив санкції проти найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефти» та «Лукойлу». Це були перші обмеження проти Москви після повернення Трампа до Білого дому. У Мінфіні США заявляють, що ці санкції вже скорочують доходи Росії від нафти та, ймовірно, зменшать обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.


