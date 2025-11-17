Доступність посилання

Новини | Події

Трамп: республіканці розробляють законопроєкт щодо санкцій проти країн, які торгують з Росією

Президент Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над законодавством, яке запровадить санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією.

За його словами, Іран може бути доданий до цього списку.

«Будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде дуже суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран до цієї формули», – сказав Трамп журналістам.

Держсекретар США Марко Рубіо 13 листопада заявив, що Вашингтон вичерпує можливості введення нових санкцій проти російської економіки.

Міністерство фінансів США минулого місяця оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній. Ці заходи покликані посилити тиск на енергетичний сектор Росії й «погіршити» здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини, заявили в Міністерстві фінансів.


